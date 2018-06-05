Аллегри отказался возглавить "Реал"

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не заинтересован предложением «Реала» возглавить «бланкос».

Как передает Report со ссылкой на Cadena SER, 50-летний итальянец намерен продолжать сотрудничать с туринским клубом.

По информации источника, основной целью «Реала» вновь стал наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. Мадридский клуб намерен переманить к себе аргентинского специалиста. Сам Почеттино хочет продолжить работу в лондонском «Тоттенхэме», который занял третье место в английской Премьер-лиге по итогам минувшего сезона.

Напомним, что 31 мая Зинедин Зидан объявил об уходе с поста главного тренера «Реал».