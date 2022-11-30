Аллегри останется на посту главного тренера «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри останется на своем посту.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри останется на своем посту.

Как передает Report , об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Председатель совета директоров «Ювентуса» Джон Элканн заявил, что 55-летний специалист пользуется полным доверием со стороны руководства.

Накануне «Ювентус» объявил, что совет директоров клуба, включая президента Андреа Аньелли и вице-президента Павла Недведа, подал в отставку.

На данный момент «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице серии А, набрав после 15 матчей 31 очко. От лидирующего «Наполи» туринский клуб отстает на 10 очков.