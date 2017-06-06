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    Аллегри близок к продлению контракта с "Ювентусом"

    Новое соглашение, вероятно, будет рассчитано до 2019 года

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри должен продлить контракт с туринским клубом, несмотря на интерес к нему со стороны «ПСЖ».

    Как передает Report, об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    В ближайшие дни специалист проведёт встречу с руководителями «Ювентуса», и обе стороны настроены оптимистично. Новое соглашение, вероятно, будет рассчитано до 2019 года. Нынешний договор истекает по окончании сезона-2017/18.

    Аллегри возглавил туринскую команду в 2014 году и успел выиграть семь трофеев, включая три скудетто.

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