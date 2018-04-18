Алияр Агаев получил назначение на полуфинальный матч Юношеской лиги УЕФА

18 апреля, 2018 15:31

https://report.az/storage/news/07f6f4c0daf6c6a03cc4f1562fc7add4/22f786e5-1c98-4ee3-a5b7-79925bebcb4a_292.jpg Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Рефери ФИФА, азербайджанец Алияр Агаев получил назначение на полуфинальный матч Юношеской лиги УЕФА. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, Агаев рассудит матч "Манчестер Сити" (Англия) - "Барселона" (Испания). 31-летнему главному арбитру будут помогать Зейнал Зейналов и Акиф Амирли. Функцию четвертого судьи выполнит Сандро Шерер (Швейцария). Отметим, что встреча пройдет 20 апреля на стадионе "Коловра" города Ньон.

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