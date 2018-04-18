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Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Рефери ФИФА, азербайджанец Алияр Агаев получил назначение на полуфинальный матч Юношеской лиги УЕФА.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, Агаев рассудит матч "Манчестер Сити" (Англия) - "Барселона" (Испания).
31-летнему главному арбитру будут помогать Зейнал Зейналов и Акиф Амирли. Функцию четвертого судьи выполнит Сандро Шерер (Швейцария).
Отметим, что встреча пройдет 20 апреля на стадионе "Коловра" города Ньон.
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