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    Алияр Агаев получил назначение на полуфинальный матч Юношеской лиги УЕФА

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Рефери ФИФА, азербайджанец Алияр Агаев получил назначение на полуфинальный матч Юношеской лиги УЕФА.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, Агаев рассудит матч "Манчестер Сити" (Англия) - "Барселона" (Испания).

    31-летнему главному арбитру будут помогать Зейнал Зейналов и Акиф Амирли. Функцию четвертого судьи выполнит Сандро Шерер (Швейцария).

    Отметим, что встреча пройдет 20 апреля на стадионе "Коловра" города Ньон. 

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