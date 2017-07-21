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    Алияр Агаев получил назначение на очередную игру в Лиге чемпионов

    Рефери ФИФА, азербайджанец обслужит матч Стяуа - Виктория

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Рефери ФИФА, азербайджанец Алияр Агаев получил назначение на очередную игру в Лиге чемпионов.

    Как сообщает Report, Агаев назначен главным судьей матча между румынской командой "Стяуа" и чешской "Виктория" в рамках третьего квалификационного раунда.

    Его помощниками будут Зейнал Зейналов и Рза Мамедов. Функции четвертого арбитра будет выполнять Орхан Мамедов.

    Отметим, что встреча состоится 25 июля.

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