Алияр Агаев: Пьерлуиджи Коллина поздравил нас с хорошим судейством" - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Интервью Report с рефери FIFA Алияром Агаевым.

- Вы возглавляли судейскую бригаду на полуфинальной встрече между испанской "Барселоной" и английским "Манчестер Сити", завершившейся со счетом 5:4. С чем связано, что судейство в решающих встречах было доверено представителям Азербайджана, Сербии, Швейцарии и Швеции?

- Это ежегодные процедуры. Назначения судей UEFA производятся на основе оценок по судейству во внутренних и на международных матчах. На этот раз судейство было возложено на меня и моих помощников – Зейнала Зейналова и Акифа Амирли. Наша бригада судила матч между "Барселоной" и "Maнчестер Сити". Другую полуфинальную встречу – матч между "Челси" и "Порту", завершившуюся победой первой команды по серии пенальти со счетом 5:4, судила сербская бригада под руководством Срджана Йовановича. Сегодняшний финальный матч между "Барселоной" и "Челси" будет судить бригада шведских рефери во главе с Андреасом Экберга.

- Какие перспективы сулит назначение на матч подобного уровня?

- Это приглашение – отрадный факт, но для нас это отправная точка. Эти матчи отслеживал Судейский комитет УЕФА во главе с Пьерлуиджи Коллиной. Пока мы были там, они давали нам поручения и рекомендации. На матчах, которые довелось судить мне, судьей-инспектором был лично Коллина.

- Как он оценил Ваше судейство?

- Пока неизвестно, какую оценку получили мы. Однако после матча он встретился с нами, поздравил с хорошим судейством и выразил свое удовлетворение.

- Летом произойдут изменения в судейских категориях. Может ли повлиять Ваше судейство в полуфинальном матче Молодежной лиги УЕФА на достижение Вами I категории?

- Да, может повлиять. Однако это не зависит от конкретно данной встречи. Судейский комитет УЕФА производит оценивание на основе результатов судейства в течение года. Наши оценки хорошие, посмотрим, как все сложится. В настоящее время у меня II категория, я получаю назначения на матчи отборочного этапа, встречи группового этапа Лиги Европы. С повышением категории, возрастет и ответственность встреч, судейство которых будет вверено мне. А дальше идет категория Элит.

- Главный тренер "Манчестер Сити" Саймон Дэвис заявил, что вторая желтая карточка, показанная на 36-й минуте матча Лоренцо Гонсалезу, и его удаление с поля, было неверным решением. Что Вы думаете по этому поводу?

- Я бы не хотел комментировать этот эпизод. Если Вы посмотрите эти кадры, то однозначно поддержите принятое мною решение. Видимо, в их планы не входило получить красную карточку на 36-й минуте, тем и продиктовано подобное заявление.