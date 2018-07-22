Алияр Агаев будет судить матч Лиги Европы

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанский рефери ФИФА Алияр Агаев в сезоне 2018-2019 получил первое назначение в качестве главного арбитра.

Как передает Report, А.Агаев будет судить первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между казахским "Кайратом" и голландским "АЗ". Ему будут помогать Зейнал Зейналов и Рза Мамедов в качестве боковых судей, Орхан Мамедов в качестве четвертого судьи.

Отметим, что матч состоится 26 июля на стадионе "Орталыг" в Алмаате в 19:00 по бакинскому времени.