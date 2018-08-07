Алишер Усманов хочет продать свою долю акций в "Арсенале" за 550 млн фунтов стерлингов

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Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Российский бизнесмен Алишер Усманов активно изучает возможность продажи 30% принадлежащих ему акций лондонского футбольного клуба "Арсенал" за 550 млн фунтов стерлингов.
Как сообщает Report со ссылкой на Independent, ранее отмечалось, что он пытался выкупить мажоритарный пакет акций у американского предпринимателя Стэна Кронке (его доля - 67%), однако стороны не пришли к соглашению.
Отметим, что в 2007 году С.Кронке приобрел 9,9% акций лондонского клуба, а с апреля 2011 года стал одним из основных акционеров.
Şamo QuliyevАвтор новости