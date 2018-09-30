Алишер Усманов допустил, что может стать акционером ФК "Эвертон"

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Бизнесмен Алишер Усманов допустил, что может стать акционером английского футбольного клуба "Эвертон".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Усманов заявил в интервью в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.

На вопрос, не собирается ли бизнесмен стать акционером "Эвертона", Усманов ответил: "Не знаю, могу и стать. Это сопряжено со многим количеством нюансов, начиная от сегодняшней ситуации. В Великобритании спорт - это чересчур политическая сфера, там огромное напряжение в бизнесе вообще, поэтому неизвестно".

"Благодаря тому, что я 10 лет был акционером "Арсенала", я прекрасно осведомлен, как надо строить спортивные футбольные клубы. И туда, где мои концепции будут поддерживать, я и пойду", - заявил Усманов.

Ранее бизнесмен уже заявлял, что готов оказать "Эвертону" значительную поддержку, поскольку держатель контрольного пакета акций клуба Фархад Мошири - его друг.