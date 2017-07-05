Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Олимпийская чемпионка Алина Кабаева выбрана первым послом чемпионата мира по художественной гимнастике - 2017. Как передает Report, об этом сообщает Всероссийская федерация художественной гимнастики в Instagram.

Международная федерации гимнастики стала выбирать посланников вида спорта на каждый чемпионат мира, начиная с этого года. Основная миссия посла заключается в популяризации и продвижении художественной гимнастики на международном уровне. Посол примет участие в медальной церемонии чемпионата, пресс-конференции и других публичных мероприятиях.

Отметим, что Кабаева является двукратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы. Чемпионат мира будет проведен в итальянском городе Пезаро с 29 августа по 3 сентября.