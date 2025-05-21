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Али Асадов встретился с президентом Всемирной федерации мини-футбола

Али Асадов встретился с президентом Всемирной федерации мини-футбола 21 мая премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентом Всемирной федерации мини-футбола Филипом Джудой.
Футбол
21 мая 2025 г. 13:24
Али Асадов встретился с президентом Всемирной федерации мини-футбола

21 мая премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентом Всемирной федерации мини-футбола Филипом Джудой.

Об этом сообщили Report в Кабинете министров.

На встрече была отмечена значимость проводимого в Баку с 21 мая по 1 июня чемпионата мира по мини-футболу.

Было особо отмечено, что Азербайджан успешно проводит международные спортивные мероприятия, и выражена уверенность в том, что чемпионат мира по мини-футболу пройдет на высоком уровне.

В ходе встречи были одобрены меры, направленные на развитие и популяризацию мини-футбола в нашей стране, а также обсуждались вопросы сотрудничества в этой сфере.

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Версия на азербайджанском языке Baş nazir Əli Əsədov Dünya Minifutbol Federasiyasının prezidenti ilə görüşüb

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