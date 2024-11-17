Али Асадов обсудил с президентом "Барселоны" совместные проекты

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов провел встречу с президентом испанского футбольного клуба "Барселона" Жоаном Лапортой.
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Стороны обменялись мнениями о развитии азербайджанского футбола и обсудили реализацию совместных проектов с одним из ведущих футбольных клубов мира - "Барселоной", а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Отметим, что в обсуждении также приняли участие президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Ровшан Наджаф и предприниматель Аднан Ахмедзаде.