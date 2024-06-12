Алессандро Неста стал главным тренером "Монцы"

Бывший главный тренер "Реджаны" Алессандро Неста возглавил ФК "Монца".

Бывший главный тренер "Реджаны" Алессандро Неста возглавил ФК "Монца".

Как передает Report , об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Согласно сообщению, 48-летний итальянский специалист займет место наставника команды с 1 июля 2024 года.

С тех пор как в 2014 году Неста объявил о завершении карьеры игрока, он успел поработать тренером в трех разных командах: "Майами" в США, "Перудже", затем"Фрозиноне" в Серии B (2019-2021), откуда специалист был уволен за два месяца до окончания второго сезона.

В прошедшем сезоне Серии В "Реджана" заняла 11-е место, выиграв 10 матчей, 17 сыграв вничью и потерпев 11 поражений.