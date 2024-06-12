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Алессандро Неста стал главным тренером "Монцы"

Алессандро Неста стал главным тренером "Монцы" Бывший главный тренер "Реджаны" Алессандро Неста возглавил ФК "Монца".
Футбол
12 июня 2024 г. 22:14
Алессандро Неста стал главным тренером Монцы

Бывший главный тренер "Реджаны" Алессандро Неста возглавил ФК "Монца".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Согласно сообщению, 48-летний итальянский специалист займет место наставника команды с 1 июля 2024 года.

С тех пор как в 2014 году Неста объявил о завершении карьеры игрока, он успел поработать тренером в трех разных командах: "Майами" в США, "Перудже", затем"Фрозиноне" в Серии B (2019-2021), откуда специалист был уволен за два месяца до окончания второго сезона.

В прошедшем сезоне Серии В "Реджана" заняла 11-е место, выиграв 10 матчей, 17 сыграв вничью и потерпев 11 поражений.

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Версия на азербайджанском языке Alessandro Nesta A Seriyası klubunun baş məşqçisi təyin olunub

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