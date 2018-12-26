Главного тренера российского клуба лишили права управлять автомобилем за вождение в пьяном виде

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Главного тренера "Енисея" Дмитрия Аленичева лишили права управлять автомобилем на полтора года.

Как сообщает Report со ссылкой на Sibnovosti.ru, 46-летнего специалиста наказали штрафом в 30 тыс. рублей за вождение в пьяном виде.

Наставник красноярцев отказался пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения после остановки автомобиля сотрудниками ГИБДД. Инцидент произошёл в ночь на 19 ноября. Аленичев находился за рулём клубного автомобиля. Главный тренер не признал своей вины и отказался от прохождения медицинского освидетельствования. После этого сотрудники ГИБДД отвезли автомобиль на штрафстоянку.

Отметим, что Аленичев возглавляет "Енисей" с лета 2017 года. Под его руководством команда занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице чемпионата России.