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Алексия Путельяс получила "Золотой мяч" как лучшая футболистка

Алексия Путельяс получила "Золотой мяч" как лучшая футболистка Сегодня проходит церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football.
Футбол
17 октября 2022 г. 23:18
Алексия Путельяс получила Золотой мяч как лучшая футболистка

Сегодня проходит церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football.

Как передает Report, по итогам голосования награду как лучшей футболистке вручили нападающей "Барселоны" Алексии Путельяс.

Путельяс выступает за "Барселону" с 2012 года. Футболистка играла в составе "Эспаньола" и "Леванте". Ранее Путельяс была признана лучшей футболисткой сезона-2021/2022 по версии УЕФА, а также становилась лучшей футболисткой мира 2022 года по версии ESPN. Ранее Путельяс получала "Золотой мяч" в 2021 году.

В нынешнем году Путельяс не выступает с лета из-за разрыва крестообразных связок колена. Из-за этого испанская футболистка пропустила чемпионат Европы-2022 среди женщин.

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