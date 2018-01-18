 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Алексис Санчес согласовал личный контракт с "Манчестер Юнайтед"

    Чилийского нападающего поменяют с Генрихом Мхитаряном

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Футболист английского "Арсенала" Алексис Санчес согласовал личный контракт с "Манчестер Юнайтед".

    Как сообщает Report со ссылкой на The Telegraph, соглашение 30-летнего игрока "Арсенала" рассчитано на 4,5 года.

    Зарплата чилийского нападающего после выплаты налогов составит 14 миллионов фунтов в год. Кроме того, около 20 миллионов фунтов составит подписной бонус игроку, 10 миллионов фунтов - вознаграждение его агентам.

    Переход будет объявлен официально, как только полузащитник "Манчестера Юнайтеда", армянский футболист Генрих Мхитарян согласует контракт с "Арсеналом".

    Главный тренер лондонцев Арсен Венгер также поддержал обмен двух футболистов.

    Отметим, что Алексис Санчес перешел из испанской "Барселоны" в "Арсенал" в июле 2014 года. Трансфер обошелся в 35 млн фунт стерлингов. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi