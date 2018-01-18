Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Футболист английского "Арсенала" Алексис Санчес согласовал личный контракт с "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Report со ссылкой на The Telegraph, соглашение 30-летнего игрока "Арсенала" рассчитано на 4,5 года.

Зарплата чилийского нападающего после выплаты налогов составит 14 миллионов фунтов в год. Кроме того, около 20 миллионов фунтов составит подписной бонус игроку, 10 миллионов фунтов - вознаграждение его агентам.

Переход будет объявлен официально, как только полузащитник "Манчестера Юнайтеда", армянский футболист Генрих Мхитарян согласует контракт с "Арсеналом".

Главный тренер лондонцев Арсен Венгер также поддержал обмен двух футболистов.

Отметим, что Алексис Санчес перешел из испанской "Барселоны" в "Арсенал" в июле 2014 года. Трансфер обошелся в 35 млн фунт стерлингов.