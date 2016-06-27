Баку. 27 Июня. REPORT.AZ/ Нападающий сборной Чили по футболу Алексис Санчес признан лучшим игроком Кубка Америки 2016 года, который завершился в США.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба турнира.

Сборная Чили победила команду Аргентины (4:2 по пенальти) в финале Кубка Америки и во второй раз в истории стала обладателем трофея.

В шести матчах на турнире Санчес забил три мяча и отдал две голевые передачи. Приз "Золотая бутса", вручаемый лучшему бомбардиру, получил нападающий чилийцев Эдуардо Варгас, забивший шесть мячей на чемпионате, четыре из которых в ворота команды Мексики в четвертьфинале турнира (7:0).

Лучшим вратарем турнира признан голкипер чилийцев Клаудио Браво, пропустивший пять голов в шести матчах. Кроме того, в трех встречах плей-офф Браво ни разу не позволил соперникам поразить свои ворота, а в серии послематчевых пенальти в финале голкипер смог отразить один удар.

Специальным призом "за честную борьбу" (fair play) была награждена сборная Аргентины.