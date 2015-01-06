​Алексей Гай: В "Габале" постараюсь добиться еще больших результатов, чем в "Черноморце"

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Новый трансфер азербайджанского клуба "Габала" Алексей Гай сделал заявление в СМИ.

Как сообщает Report, 33-летний полузащитник не захотел ворошить прошлое и говорить о бывшем украинском клубе "Черноморец", в котором играл.

По его словам, он не намерен затрагивать проблемы, с которыми сталкивался в своем последнем клубе "Черноморец": "Я всегда буду вспоминать все хорошее, что произошло со мной в Одессе и "Черноморце". Благодарю руководство клуба за создание условий для моей игры в такой команде".

В "Габале" Гай будет работать под руководством главного тренера Романа Григорчука. Полузащитник надеется, что вместе с Григорчуком ему удастся открыть новую страницу в своей карьере: "Конечно же без главного тренера в "Черноморце" ничего бы не получилось. Вместе с Григорчуком для меня открывается новая страница как в жизни, так и в карьере. Я постараюсь добиться в "Габале" еще больших высот, чем в Одессе".

Отметим, что Алексей Гай заключил с клубом "Габала" контракт на 1,5 года.