Aлександр Старков: "Сборная Азербайджана мне очень интересна " - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Интервью Report с главным тренером сборной Латвии Александром Старковым, которая 9 июня проведет товарищеский матч со сборной Азербайджана.

- Сборные Латвии и Азербайджана встретятся 4-й раз. В двух предыдущих встречах сборные разошлись миром, однако в 2004 году были забиты 4 гола и стороны разошлись миром, что Вы ожидаете от предстоящего матча?

- Хочу напомнить, что сборную Латвии на той встрече, завершившейся со счетом 2:2, возглавлял именно я. В преддверии чемпионата Европы, мы провели товарищескую встречу.

- Есть ли различия между тогдашним и нынешним уровнем сборной Латвии?

- Это совершенно разные поколения. Те, кто тогда выходил на поле, сейчас тренируют сборную Латвии. Хочу отметить, к примеру, Виталия Астафьева или тренера вратарей Андрея Пиеделси. Поколение полностью сменилось. Безусловно, та команда была сильнее. Ныне, мы находимся на пороге становления команды.

- Как было достигнуто согласие на проведение товарищеского матча со сборной Азербайджана?

- Это вопрос на уровне руководств национальных федераций и менеджеров команд. Я ничего не знаю об этом. Менеджер сказал, что поступило приглашение, я и согласился. Противник и время проведения встречи меня устраивает. Сборная Азербайджана интересна мне и в личном плане. Я тренировал клуб "Баку", хорошо осведомлен и уважительно отношусь к азербайджанскому футболу. Полагаю, матч будет интересен и для рижских болельщиков.

- Встреча состоится на стадионе “Сконто” в Риге?

- Да, вероятнее всего, именно там.

- Однако место проведения матча почему-то до сих пор не обнародовано…

- Нет договоренности относительно стадиона. Но на мой взгляд это чисто технический вопрос, другой причины нет.

- По-любому, вариантов мало и самым оптимальным является выбор “Skonto”...

- Варианты есть всегда (смеется).

- В начале июня сборная Латвии примет участие в Кубке Балтики. Этот турнир не создаст трудности для встречи Ваших подопечных со сборной Азербайджана?

- Кубок Балтики состоит из двух встреч. Сперва встретятся сборные Литвы и Эстонии, спустя три дня мы встретимся со сборной Азербайджана. Это отвечает нашим планам, мы хорошо подготовимся к матчу.

- В матче против сборной Азербайджана Вы выступите в оптимальном составе?

- Я всегда приглашаю в сборную футболистов, находящихся в хорошей форме. Так будет и сейчас.

- Вы трижды возглавляли сборную Латвию, как Вы оцениваете нынешнее состояние команды?

- Ныне происходит смена поколения и состава. Летом прошлого года я встречался с командой, в ней произошли большие перемены. В сборной много футболистов, проведших всего 4-5 встреч. У этих футболистов небольшой опыт, в ходе товарищеских матчей в марте и июне, а также Кубка Балтики они наберутся опыта и мастерства. Наша цель – хорошо подготовиться к Лиге наций.

- Какова Ваше цель в Лиге наций: сможете ли Вы во второй раз завоевать путевку в Чемпионат Европы?

- У нас большие цели. Сперва мы нацелены занять первое место в группе, а затем занять первое место в Лиге D. Никто не может гарантировать как все сложится. Мы будем стараться завоевать максимальный результат, иначе нет никакого смысла.

- Сборные Азербайджана и Латвии участвуют в Лиге D. Как Вы думаете, сборная Азербайджана под руководством Гурбана Гурбанова сможет пробиться в ЕВРО-2020?

- А почему бы и нет? UEFA задумал Лигу наций для команд, не являющихся фаворитами отборочного этапа. Новый формат – призыв для сборных. Реформы подстегнут сборные, не считающиеся фаворитами, больше стараться для попадания на Чемпионат Европы.

- Обычно результаты товарищеских матчей считаются неважными. С этой точки зрения, лично для Вас важно показать игру на поле или все-таки Вы больше ориентированы на результат?

- Кто бы, что бы ни говорил, в спорте главное – результат. Нужно стремиться к завоеванию максимального результата. Так футболисты и команда в целом достигнет развития.

- То есть, в матче со сборной Азербайджана Ваши подопечные будут играть на победу…

- Для победы нужно выложиться по-максимум. Однако не должна ставиться задача завоевать победу во что бы то ни стало. Например, нанеся травму игрокам или позволять неспортивное поведение. Эта встреча будет проходить под национальными флагами, уверен, болельщикам нужна победа.

- Работая в “Сконто” и в “Баку”, Вы параллельно возглавляли и сборную Латвии. Ныне схожая ситуация и в сборной Азербайджана. Гурбан Гурбанов в то же время является главным тренером “Карабах”а. Приносит ли плоды этот опыт. Было бы интересно услышать Ваши советы...

- Я не буду давать советов, поскольку прекрасно помню Гурбанова. Он – серьезный футболист и серьезный тренер. Помню, как он забил пенальти в ходе нашей товарищеской встречи в 2004 году. Он справится. Что касается моего личного опыта, то работа в клубе и сборной принесла положительный результат. В этом случае все зависит от тренера, помощников в клубе и сборной, поскольку испытываешь большие физические и психологические нагрузки. Нужно правильно распределить силы. Работа в двух местах в крупных странах создает определенные проблемы, поскольку команд много и приходится преодолевать большие расстояния. Однако этот опыт позволил достичь лучший результат за всю историю сборной Латвии.

- Большинство футболистов сборной Азербайджана выступают за клуб “Карабах”, пробившийся в Лигу Чемпионов, что Вы можете сказать по этому поводу?

- В целом, это преимущество для сборной Азербайджана. Эти футболисты опытны и прекрасно понимают требования тренера. Расцениваю это положительно.