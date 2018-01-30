Александр Спиридон: Сборная Азербайджана очень дисциплинированная команда

Анталья. 30 января. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Молдовы Александр Спиридон после нулевой ничьи со сборной Азербайджана в турецкой Анталье ответил на вопросы журналистов.

Как передает Report, сначала Спиридон поделился своимим мыслями об игре:

- Думаю, что сборная Азербайджана чуть больше контролировала мяч. У нас тоже были голевые эпизоды. Мы могли и победить. Это была хорошая игра для обеих команд.

Сборная Азербайджана очень дисциплинированная команда. Это было заметно на поле. Было приятно играть с таким соперником.

- Хотели ли вы встретиться со сборной Азербайждана в матче плей-офф Лиги Наций?

- Мое желание не имеет значения. Будет сложно как для вас, так и для нас. Нас ожидают сложные игры против команд Люксембурга, Беларуси и Сан Марино. А вам предстоят нелегкие игры с командой Косово. По этой причине сложно утверждать, что мы займем первое место в группе.

- Вы встретились с Рамилем Шейдаевым. Откуда у вас близкие с ним отношения?

- Я знаком с Рамилем со времен работы в "Зените”. У него большой потенциал. Он правильно сделал, что ушел из "Зенита" на правах аренды. Потому что тогда он мог соперничать с Дзюбой и Кокориным. Тренер должен поверить в Рамиля. Если он будет работать над собой, то будет сильным нападающим сборной Азербайджана.

-Что вы думаете о Гурбане Гурбанове?

- Гурбан Гурбанов сильный тренер. У него есть хорошие достижения с "Карабахом". Ему легче работать со сборной. Потому что он знает футболистов "Карабаха" и большинство из них играет в сборной. В этом отношении они знают стиль игры Гурбанова. У меня же в этом плане работа чуть посложнее.