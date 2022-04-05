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Александр Самедов расстался с московским "Локомотивом"

Александр Самедов расстался с московским "Локомотивом" Бывший игрок сборной России Александр Самедов уволен из московского "Локомотива".
Футбол
5 апреля 2022 г. 00:02
Александр Самедов расстался с московским Локомотивом

Бывший игрок сборной России Александр Самедов расстался с московским "Локомотивом".

Как передает Report, об этом азербайджанский полузащитник-ветеран заявил местным СМИ.

Он сообщил, что ушел с поста старшего селекционера молодежной команды. Сотрудничество было прекращено по обоюдному согласию.

На эту должность 38-летний специалист был назначен в январе 2021 года.

Отметим, что за свою футбольную карьеру Александр Самедов выступал за московские клубы "Спартак", "Динамо" и "Локомотив", а также "Крылья Советов".

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Версия на азербайджанском языке Aleksandr Səmədov Moskva "Lokomotiv"i ilə yollarını ayırıb

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