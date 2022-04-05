Александр Самедов расстался с московским "Локомотивом"

Бывший игрок сборной России Александр Самедов уволен из московского "Локомотива".

Бывший игрок сборной России Александр Самедов расстался с московским "Локомотивом".

Как передает Report, об этом азербайджанский полузащитник-ветеран заявил местным СМИ.

Он сообщил, что ушел с поста старшего селекционера молодежной команды. Сотрудничество было прекращено по обоюдному согласию.

На эту должность 38-летний специалист был назначен в январе 2021 года.

Отметим, что за свою футбольную карьеру Александр Самедов выступал за московские клубы "Спартак", "Динамо" и "Локомотив", а также "Крылья Советов".