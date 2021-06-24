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Александр Самедов об отмене правила выездного гола: Я за старый формат

Александр Самедов об отмене правила выездного гола: Я за старый формат Бывший игрок сборной России и "Локомотива" Александр Самедов прокомментировал решение УЕФА отменить правило выездного гола в матчах еврокубков с сезона-2021/22.
Футбол
24 июня 2021 г. 18:47
Александр Самедов об отмене правила выездного гола: Я за старый формат
Александр Самедов

Бывший игрок сборной России и "Локомотива" Александр Самедов прокомментировал решение УЕФА отменить правило выездного гола в матчах еврокубков с сезона-2021/22.

Как передает Report, игрок азербайджанского происхождения сказал об этом в интервью "Sport-express".

"Я за олдскул! За старый формат. Хочу, чтобы все было как раньше и все оставалось. ВАР и это все - мне не по душе. Может, для других это пойдет на пользу, но по моим ощущениям - раньше футбол был лучше", - сказал Самедов.

Согласно этом правилу, при равном счете по итогам двух матчей преимущество получает команда, забившая больше мячей на выезде.

Решение об отмене правила выездного гола также распространяется на отборочные турниры еврокубков, на молодежные, юношеские и женские соревнования.

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Версия на азербайджанском языке Aleksandr Səmədov UEFA-nın qərarına qarşı çıxdı

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