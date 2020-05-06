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Александр Самедов хочет стать спортивным директором

​Александр Самедов хочет стать спортивным директором

Бывший российский футболист азербайджанского происхождения, бывший полузащитник "Динамо" и сборной России по футболу Александр Самедов поделился планами на будущее.

Как передает Report, об этом он рассказал в эфире на Youtube-канале "Динамо".

Экс-спортсмен отметил, что сейчас на первом месте у него стоит семья, однако он хочет остаться в футбольной сфере.

"Осталось переждать карантин, и, возможно, что-то появится на горизонте. В футбольный клуб, может, спортивным директором. Мне это нравится, кажется интересным", — заявил Самедов.

Напомним, что Самедов объявил о завершении карьеры летом 2019 года. В ходе своей карьеры футболист защищал цвета "Спартака", "Локомотива", "Москвы", "Динамо" и "Крыльев Советов". С 2011 по 2018 год полузащитник входил в состав сборной России.

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