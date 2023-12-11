Чеферин может остаться президентом УЕФА до 2031 года

Александер Чеферин намерен внести поправки в устав Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в соответствии с которыми срок его полномочий может быть продлен до 2031 года.

Александер Чеферин намерен внести поправки в устав Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в соответствии с которыми срок его полномочий может быть продлен до 2031 года.

Как сообщает Report со ссылкой на британское издание Daily Mail, в предложениях о поправках, первый срок президента УЕФА Чеферина могут обнулить, что позволит ему выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах.

Так, срок его полномочий может быть продлен до 2031 года.

Предложенные поправки будут вынесены на голосование на конгрессе УЕФА в Париже.

Чеферин был избран президентом в 2016 году, позднее он переизбирался на должность. Срок полномочий функционера рассчитан до 2027 года.