Александр Алиев: Я - не алкоголик

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ "Люди сделали из меня изгоя-алкоголика. Я мог пойти погулять, пойти посидеть, пойти выпить. Но не каждый день я пил и напивался. Это все раскрутили журналисты и подлые языки. Я - не алкоголик".

Как сообщает Report, об этом 33-летний бывший футболист сборной Украины и бывший полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев сказал во время конференции на Sport.ua, рассказывая о своей репутации человека, любящего злоупотреблять спиртными напитками.

"Почему не писали, когда я играл, забивал. Только один алкоголь, алкоголь… Как я хотел, так я и жил. Я не золотой человек, я позволял себе расслабиться. Но не так, как говорят и пишут об этом" — сказал Алиев.

Напомним, что в активе Александра 28 матчей и 6 забитых мячей за национальную сборную Украины по футболу. В настоящее время А.Алиев выступает за любительский клуб "Хмельницкий". Дед Алиева - азербайджанец по происхождению.