​Александр Алиев может перейти в чемпионат Азербайджана

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Бывший полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Алиев расторг контракт с "Анжи" из Махачкалы из-за конфликта с главным тренером Сергеем Ташуевым и теперь находится в поисках нового места работы.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, в настоящее время Алиев тренируется на базе киевского "Динамо" в Конча-Заспе, а его представители занимаются переговорами с потенциальными работодателями.

Сообщается, что наибольший интерес к футболисту проявляют клубы из Азербайджана и Турции.

В Азербайджане по поводу переезда экс-игрока сборной Украины в эту страну зондировал почву чемпион страны и бывший соперник "Днепра" в групповом турнире Лиги Европы "Карабах", а в Турции вариант приглашения футболиста рассматривает "Касымпаша", занимающая на данный момент седьмое место в чемпионате местной Суперлиги.

Напомним, что у дедушки Александра были азербайджанские корни. В одном из своих интервью, на вопрос журналиста о своей национальной принадлежности, Александр сказал:

"По поводу своего генеалогического древа разговаривал с отцом. Он у меня русский. Но говорит, у деда были азербайджанские корни".