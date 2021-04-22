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Александер Чеферин: Пересу нужен президент УЕФА, который будет подчиняться ему

Александер Чеферин: Пересу нужен президент УЕФА, который будет подчиняться ему Перес на этой неделе осудил Чеферина за высказывания в адрес президента "Ювентуса" Андреа Аньелли
Футбол
22 апреля 2021 г. 11:26
Александер Чеферин: Пересу нужен президент УЕФА, который будет подчиняться ему

Глава УЕФА Александер Чеферин отреагировал на критику президента "Реала" Флорентино Переса.

Об этом сообщает Report со ссылкой на sports.ru.

Перес на этой неделе осудил Чеферина за высказывания в адрес президента "Ювентуса" Андреа Аньелли, которого словенец обвинил во лжи.

"Пересу не нравится такой президент, как я? Это лишь усиливает мое желание оставаться президентом УЕФА.

Пересу нужен президент, который будет подчиняться ему и позволять делать все что угодно.

А я стараюсь приносить пользу европейскому и мировому футболу", – сказал Чеферин.

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Версия на азербайджанском языке Çeferin: "Peres onun dediklərinə tabe olan UEFA prezidenti istəyir"

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