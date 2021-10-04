О нас
Report Georgia
Аудио новости

Александар Митрович: Прежде всего мы должны победить Азербайджан

Александар Митрович: Прежде всего мы должны победить Азербайджан "До матча с Португалией в Лиссабоне еще есть время. Мы должны сейчас думать о себе".
Футбол
4 октября 2021 г. 20:33
Александар Митрович: Прежде всего мы должны победить Азербайджан
Александар Митрович

"До матча с Португалией в Лиссабоне еще есть время. Мы должны сейчас думать о себе".

Как сообщает Report, об этом заявил футболист сборной Сербии Александар Митрович на пресс-конференции перед матчами отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против сборных Люксембурга и Азербайджана.

Выступающий за английский "Фулхэм" 27-летний нападающий сказал, что в настоящее время основное внимание уделяется двум предстоящим встречам: "Сначала мы должны победить Люксембург и Азербайджан. После этого можно с уверенностью поехать в Лиссабон и поиграть с ними. Для таких игр нам не нужна особая мотивация".

Сборная Сербии, которая 9 октября станет гостем Люксембурга, через три дня примет сборную Азербайджана.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Aleksandar Mitroviç: "Əvvəlcə Azərbaycana qalib gəlməliyik"

Другие новости из категории

Официальный представитель АФФА получил назначение на матч Венгрия - Польша
Официальный представитель АФФА получил назначение на матч Венгрия - Польша
4 октября 2021 г. 12:46
Жозе Моуринью установил рекорд в Серии А Италии
Жозе Моуринью установил рекорд в Серии А Италии
4 октября 2021 г. 09:41
Итальянский экс-футболист Даниэль Леоне умер от рака в 28 лет
Итальянский экс-футболист Даниэль Леоне умер от рака в 28 лет
4 октября 2021 г. 04:43
Английская премьер-лига: Ливерпуль и Манчестер Сити сыграли вничью
Английская премьер-лига: "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" сыграли вничью
3 октября 2021 г. 21:42
Премьер-лига Азербайджана: Карабах стал единоличным лидером
Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" стал единоличным лидером
3 октября 2021 г. 21:08
Ла Лига: Реал потерпел первое поражение
Ла Лига: "Реал" потерпел первое поражение
3 октября 2021 г. 20:33
Андрей Шевченко может возглавить Селтик
Андрей Шевченко может возглавить "Селтик"
3 октября 2021 г. 12:17
Ла Лига: «Барселона» снова проиграла
Ла Лига: «Барселона» снова проиграла
3 октября 2021 г. 01:55
Президент Барселоны: Тренер Куман заслуживает доверия
Президент "Барселоны": Тренер Куман заслуживает доверия
3 октября 2021 г. 00:33
Серия А: Завершилось туринское дерби
Серия А: Завершилось туринское дерби
2 октября 2021 г. 22:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi