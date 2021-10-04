Александар Митрович: Прежде всего мы должны победить Азербайджан

"До матча с Португалией в Лиссабоне еще есть время. Мы должны сейчас думать о себе".

"До матча с Португалией в Лиссабоне еще есть время. Мы должны сейчас думать о себе".

Как сообщает Report, об этом заявил футболист сборной Сербии Александар Митрович на пресс-конференции перед матчами отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против сборных Люксембурга и Азербайджана.

Выступающий за английский "Фулхэм" 27-летний нападающий сказал, что в настоящее время основное внимание уделяется двум предстоящим встречам: "Сначала мы должны победить Люксембург и Азербайджан. После этого можно с уверенностью поехать в Лиссабон и поиграть с ними. Для таких игр нам не нужна особая мотивация".

Сборная Сербии, которая 9 октября станет гостем Люксембурга, через три дня примет сборную Азербайджана.