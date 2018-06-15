Албанский защитник за две секунды обновил контракт с "Карабахом"

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Бывший капитан сборной Албании Анси Аголли договорился об обновлении контракта с "Карабахом".

Как сообщает Report, 36-летний защитник написал об этом в своем "Инстаграме".

"Обновление контракта заняло всего две секунды. Я счастлив, что проведу еще год в своем втором доме "Карабахе"", - написал он.

Аголли пообещал, что в будущем сезоне покажет ту же игру, что и за прошедшие 8 лет: "Я постараюсь повторить тот же перформанс. Мы сделаем все возможное, чтобы повторить прошлые успехи и сделать больше. Forever "Qarabag"".

Отметим, что выступающий в "Карабахе" с июля 2010 года Анси Аголли продлил вчера контракт с клубом до июня 2019 года.