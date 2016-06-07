​Албанский "Скендербеу" дисквалифицирован за участие в договорных матчах

Баку. 7 Июня. REPORT.AZ/ Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал на один европейский сезон албанский "Скендербеу" за участие в договорных матчах.

Как передает Report со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс, утверждается, что УЕФА провел расследование, и у организации нет сомнений, что клуб играл договорные матчи в национальном чемпионате и европейских турнирах.

"Скендербеу" же утверждает, что эта информация основывается на данных букмекеров и СМИ.

Сообщается, что албанский клуб нанял специализированных адвокатов и намерен подать иск на решение УЕФА в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

В прошедшем сезоне "Скендербеу" выиграл чемпионат Албании и должен был принять участие во втором квалификационном этапе Лиги чемпионов.