"Алавес" впервые в истории вышел в финал Кубка Испании - ВИДЕО

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ "Алавес" обыграл "Сельту" со счетом 1:0 во втором матче 1/2 финала Кубка Испании по футболу и впервые в истории вышел в финал турнира.

Как передает Report, единственный гол в матче забил Эдгар Мендес на 82-й минуте. Первый матч в Виго завершился безголевой ничьей.

Накануне футболисты "Барселоны" в 39-й раз в истории вышли в финал Кубка Испании, обыграв по сумме двух матчей "Атлетико" (2:1 в гостях, 1:1 дома).

Решающий матч турнира сезона-2016/17 состоится 27 мая. Арена, на которой состоится финал Кубка Испании, будет определена позднее.