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«Аль-Садд» согласился отпустить Хави в «Барселону»

«Аль-Садд» согласился отпустить Хави в «Барселону» Руководство катарского клуба «Аль-Садд» согласилось отпустить главного тренера команды Хави, которого хочет видеть у себя «Барселона».
Футбол
28 октября 2021 г. 21:11
«Аль-Садд» согласился отпустить Хави в «Барселону»

Руководство катарского клуба «Аль-Садд» согласилось отпустить главного тренера команды Хави, которого хочет видеть у себя «Барселона».

Как передает Report, об этом сообщает Mundo Deportivo.

Но, как утверждает издание, катарцы отпустят тренера только после завершения сезона. Заключительный матч чемпионата Катара «Аль-Садд» проведёт 3 ноября.

Ранее испанское издание Sport.es сообщило, что Хави согласовал с «Аль-Саддом» уход из клуба. Ожидается, что 41-летний специалист сможет возглавить «Барсу» уже в ближайшее время.

Отметим, что Хави ранее заключил новый контракт с «Аль-Саддом», он действует до 2023 года. Но руководство клуба пообещало ему, что не будет мешать, если он получит серьёзное предложение от топ-клуба.

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