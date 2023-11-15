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"Аль-Наср" с Роналду может сыграть в Лиге чемпионов

"Аль-Наср" с Роналду может сыграть в Лиге чемпионов Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрит возможность участия клуба из Саудовской Аравии "Аль-Насра" в европейской Лиге чемпионов.
Футбол
15 ноября 2023 г. 01:48
Аль-Наср с Роналду может сыграть в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрит возможность участия клуба из Саудовской Аравии "Аль-Насра" в европейской Лиге чемпионов.

Как передает Report, об этом сообщил журналист Али Аль-Харби в социальных сетях.

Согласно его информации, руководство УЕФА заинтересовано в приглашении саудовского клуба в связи с высокой популярностью команды, в которой играет португальский нападающий Криштиану Роналду.

Формат Лиги чемпионов будет изменен с 2024 года. Количество команд увеличится с 24 до 36, групповой этап заменит единая лига, в рамках которой каждый клуб проведет как минимум десять матчей с десятью разными командами, пять - на своем поле и пять - на чужом.

Роналду стал игроком "Аль-Насра" 2 января. По контракту с клубом он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча". По ходу карьеры он выступал за мадридский "Реал", став лучшим бомбардиром в истории клуба, "Манчестер Юнайтед", туринский "Ювентус" и лиссабонский "Спортинг".

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