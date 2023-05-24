"Аль-Наср" победил "Аль-Шабаб", отыгравшись с 0:2, Роналду забил решающий гол

Завершился матч 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором "Аль-Наср" принимал "Аль-Шабаб".

Завершился матч 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором "Аль-Наср" принимал "Аль-Шабаб".

Как передает Report, встреча закончилась победой хозяев со счетом 3:2.

На 24-й минуте Кристиан Гуанка вывел "Аль-Шабаб" вперед, реализовав 11-метровый удар. На 40-й минуте Гуанка оформил дубль, но до конца первого тайма "Аль-Наср" успел отыграть один мяч усилиями Андерсона Талиски. На 51-й минуте Абдулрахман Гареб сравнял счет, а спустя семь минут Криштиану Роналду вывел "Аль-Наср" вперед, установив окончательный счет.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 63 очка в 28 матчах. "Аль-Шабаб" находится на третьем месте с 53 очками. Лидирует "Аль-Иттихад" с 66 баллами.