"Аль-Наср" одержал победу благодаря дублю Роналду

На стадионе "Аль-Авваль Парк" в Эр-Рияде состоялся матч 14-го тура саудовской лиги, в котором встречались "Аль-Наср" и "Аль-Охдуд".

На стадионе "Аль-Авваль Парк" в Эр-Рияде состоялся матч 14-го тура саудовской лиги, в котором встречались "Аль-Наср" и "Аль-Охдуд".

Как передает Report, встреча завершилась уверенной победой "Аль-Насра" со счетом 3:0.

На 13-й минуте счет в матче открыл Сами Аль-Наджи. Лидер "Аль-Насра" Криштиану Роналду оформил дубль. Португалец отличился на 77-й и 80-й минутах.

Таким образом, "Аль-Наср" заработал 34 очка в 14 матчах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. "Аль-Охдуд" располагается на 16-й позиции, набрав 10 баллов в 14 встречах. Лидером саудовской лиги является "Аль-Хиляль", который набрал 35 очков в 13 играх.

В следующем поединке "Аль-Наср" сыграет с иранским "Персеполисом" в рамках азиатской Лиги чемпионов. Встреча состоится 27 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по бакинскому времени. 1 декабря команда Роналду проведет матч в чемпионате Саудовской Аравии. Соперником "Аль-Насра" станет "Аль-Хиляль".