"Аль-Наср" объявил о переходе защитника "Барселоны" Иньиго Мартинеса

"Аль-Наср" объявил о переходе защитника "Барселоны" Иньиго Мартинеса Центральный защитник "Барселоны" 34-летний Иньиго Мартинес официально перешел в саудовский "Аль-Наср".
Футбол
10 августа 2025 г. 06:38
Аль-Наср объявил о переходе защитника Барселоны Иньиго Мартинеса

Центральный защитник "Барселоны" 34-летний Иньиго Мартинес официально перешел в саудовский "Аль-Наср".

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба клуба в соцсети Х.

На своей странице "Аль-Наср" опубликовал ролик, где пилот самолёта объявил о новичке. Клуб из Эр-Рияда подписал пост следующим образом:

"Особый пассажир на борту. Добро пожаловать, Иньиго!", - говорится в публикации.

Отметим, испанец расторг контракт с «Барселоной» и присоединился к саудовскому клубу на правах свободного агента. Контракт рассчитан до 2026 года с опцией продления ещё на сезон.

