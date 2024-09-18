О нас

"Аль-Наср" назначил нового главного тренера

"Аль-Наср" назначил нового главного тренера Новым главным тренером саудовского клуба "Аль-Наср", в котором выступает звезда мирового футбола Криштиану Роналду, стал итальянец Стефано Пиоли.
Футбол
18 сентября 2024 г. 21:07
Аль-Наср назначил нового главного тренера

Новым главным тренером саудовского клуба "Аль-Наср", в котором выступает звезда мирового футбола Криштиану Роналду, стал итальянец Стефано Пиоли.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, 58-летний специалист сменил на этом посту Луиша Каштру.

Пиоли заключил контракт с "Аль-Наср" до 2026 года с опцией продления на один год, он будет получать 12 млн евро в год, включая бонусы.

В прошлом сезоне Пиоли ушел с должности главного тренера "Милана".

Отметим, что в последних 6 играх клуб "Аль-Наср " одержал две победы, три ничьи и одно поражение.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ronaldunun çıxış etdiyi "Əl-Nəsr" klubunun yeni baş məşqçisi açıqlanıb

Экслюзивные новости

В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
17 сентября 2024 г. 19:29
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
17 сентября 2024 г. 16:12
Айхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
ФотоАйхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
17 сентября 2024 г. 12:23
Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
16 сентября 2024 г. 12:33
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
13 сентября 2024 г. 14:00
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
13 сентября 2024 г. 12:26
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
12 сентября 2024 г. 10:39
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
11 сентября 2024 г. 15:29
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
11 сентября 2024 г. 12:26
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
10 сентября 2024 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi