"Аль-Наср" назначил нового главного тренера

Новым главным тренером саудовского клуба "Аль-Наср", в котором выступает звезда мирового футбола Криштиану Роналду, стал итальянец Стефано Пиоли.

Новым главным тренером саудовского клуба "Аль-Наср", в котором выступает звезда мирового футбола Криштиану Роналду, стал итальянец Стефано Пиоли.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, 58-летний специалист сменил на этом посту Луиша Каштру.

Пиоли заключил контракт с "Аль-Наср" до 2026 года с опцией продления на один год, он будет получать 12 млн евро в год, включая бонусы.

В прошлом сезоне Пиоли ушел с должности главного тренера "Милана".

Отметим, что в последних 6 играх клуб "Аль-Наср " одержал две победы, три ничьи и одно поражение.