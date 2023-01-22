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"Аль-Наср" намерен подписать Марсело

"Аль-Наср" намерен подписать Марсело Саудовский клуб "Аль-Наср" хочет подписать бразильского защитника "Олимпиакоса" Марсело.
Футбол
22 января 2023 г. 11:06
Аль-Наср намерен подписать Марсело

Саудовский клуб "Аль-Наср" хочет подписать бразильского защитника "Олимпиакоса" Марсело.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, саудовцы интересуются экс-капитаном мадридцев, но пока не делали ему предложение. Отмечается, что инициатором приглашения бразильца стал новичок команды Криштиану Роналду. Они на протяжении нескольких сезонов выступали за "сливочных".

Марсело перебрался в "Олимпиакос" в сентябре прошлого года из "Реала". Его контракт с греческим клубом рассчитан на один сезон и истекает летом.

Сам Роналду стал игроком "Аль-Насра" лишь 2 января. По контракту с саудовским клубом он будет получать €200 млн в год. 3 января он официально был представлен в качестве игрока. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Так, например, он получит от клуба проживание в роскошном особняке, а также самолет для перелетов в Португалию и Испанию и повышенное внимание ко всем своим потребностям и нуждам своей семьи.

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