"Аль-Наср" намерен подписать Марсело

Саудовский клуб "Аль-Наср" хочет подписать бразильского защитника "Олимпиакоса" Марсело.

Саудовский клуб "Аль-Наср" хочет подписать бразильского защитника "Олимпиакоса" Марсело.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, саудовцы интересуются экс-капитаном мадридцев, но пока не делали ему предложение. Отмечается, что инициатором приглашения бразильца стал новичок команды Криштиану Роналду. Они на протяжении нескольких сезонов выступали за "сливочных".

Марсело перебрался в "Олимпиакос" в сентябре прошлого года из "Реала". Его контракт с греческим клубом рассчитан на один сезон и истекает летом.

Сам Роналду стал игроком "Аль-Насра" лишь 2 января. По контракту с саудовским клубом он будет получать €200 млн в год. 3 января он официально был представлен в качестве игрока. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Так, например, он получит от клуба проживание в роскошном особняке, а также самолет для перелетов в Португалию и Испанию и повышенное внимание ко всем своим потребностям и нуждам своей семьи.