"Аль-Наср" хочет подписать контракт с Серхио Рамосом

"Аль-Наср" хочет подписать контракт с испанским защитником ПСЖ Серхио Рамосом.

"Аль-Наср" хочет подписать контракт с испанским защитником ПСЖ Серхио Рамосом.

Как передает Report со ссылкой на Marca, руководство клуба из Саудовской Аравии связалось с окружением футболиста и сообщило о желании подписать с ним трудовое соглашение.

Экс-капитану "Реала" и сборной Испании комфортно в ПСЖ, но он не знает, продлят ли парижане контракт, истекающий этим летом.

Ранее отмечалось, что "Аль-Наср" хотел подписать хавбека "Реала" Луку Модрича, но получил отказ.

Напомним, португалец Криштиану Роналду подписал контракт с "Аль-Насром" сроком до 2025 года с зарплатой около € 200 млн за сезон.

Клуб располагается на втором месте турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии, однако у коллектива из Эр-Рияда игра в запасе. Отставание от лидирующего "Аль-Иттихада" составляет одно очко.