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"Аль-Наср" хочет подписать контракт с Серхио Рамосом

"Аль-Наср" хочет подписать контракт с Серхио Рамосом "Аль-Наср" хочет подписать контракт с испанским защитником ПСЖ Серхио Рамосом.
Футбол
25 февраля 2023 г. 06:32
Аль-Наср хочет подписать контракт с Серхио Рамосом
Серхио Рамос

"Аль-Наср" хочет подписать контракт с испанским защитником ПСЖ Серхио Рамосом.

Как передает Report со ссылкой на Marca, руководство клуба из Саудовской Аравии связалось с окружением футболиста и сообщило о желании подписать с ним трудовое соглашение.

Экс-капитану "Реала" и сборной Испании комфортно в ПСЖ, но он не знает, продлят ли парижане контракт, истекающий этим летом.

Ранее отмечалось, что "Аль-Наср" хотел подписать хавбека "Реала" Луку Модрича, но получил отказ.

Напомним, португалец Криштиану Роналду подписал контракт с "Аль-Насром" сроком до 2025 года с зарплатой около € 200 млн за сезон.

Клуб располагается на втором месте турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии, однако у коллектива из Эр-Рияда игра в запасе. Отставание от лидирующего "Аль-Иттихада" составляет одно очко.

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Версия на азербайджанском языке “Əl-Nəsr” Ramosla maraqlanır

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