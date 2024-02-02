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"Аль-Наср" без Роналду разгромил "Интер Майами" с Месси

"Аль-Наср" без Роналду разгромил "Интер Майами" с Месси В саудовском Эр-Рияде прошел товарищеский матч между "Аль-Насром" и "Интером Майами".
Футбол
2 февраля 2024 г. 01:02
Аль-Наср без Роналду разгромил Интер Майами с Месси

В саудовском Эр-Рияде прошел товарищеский матч между "Аль-Насром" и "Интером Майами".

Как передает Report, встреча состоялась на стадионе "Кингдом Арена" и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 6:0. В первом тайме отличились 28-летний португальский нападающий Отавио, 30-летний бразильский полузащитник Андерсон Талиска и 29-летний испанский защитник Эмерик Лапорт.

Во второй половине игры Талиска оформил хет-трик, еще один мяч на свой счет оформил 22-летний саудовский форвард Мохаммед Маран. Лионель Месси вышел на поле на 83-й минуте, заменив 23-летнего эквадорца Леонардо Кампану. Криштиану Роналду пропустил матч из-за травмы.

Месси перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за французский ПСЖ. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке - Кубок Лиги. После 14 игр за "Интер Майами" на счету его 11 забитых мячей и пять результативных передач. Сейчас в МЛС пауза перед стартом сезона.

2 января 2023 года Роналду стал игроком "Аль-Насра" из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

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