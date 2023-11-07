СМИ: "Аль-Хиляль" предлагал Месси €1 млрд в год

Саудовский футбольный клуб "Аль-Хиляль" предлагал форварду сборной Аргентины Лионелю Месси €1 млрд в год.

Саудовский футбольный клуб "Аль-Хиляль" предлагал форварду сборной Аргентины Лионелю Месси €1 млрд в год.

Как передает Report со ссылкой на Le10sport, представители саудовского клуба встречались с Месси, когда он выступал за французский ПСЖ, но аргентинец никогда не хотел уезжать в Саудовскую Аравию. В летнее трансферное окно он подписал контракт с "Интер Майами".

Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год. Несмотря на желание обеих сторон, новое соглашение не было заключено из-за финансовых ограничений, установленных руководством чемпионата Испании, и аргентинец стал свободным агентом. Он признавался, что готов был отказаться от половины зарплаты ради того, чтобы остаться. В составе испанской команды Месси 10 раз выигрывал чемпионат, семь раз Кубок страны и четырежды Лигу чемпионов.

Нападающий перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "Пари Сен-Жермен". 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке - Кубок Лиги.