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"Аль-Хиляль" готов заплатить за Бернарду Силву € 70 млн

"Аль-Хиляль" готов заплатить за Бернарду Силву € 70 млн "Аль-Хиляль" по-прежнему интересуется полузащитником "Манчестер Сити" и сборной Португалии Бернарду Силвой.
Футбол
11 июля 2023 г. 06:19
Аль-Хиляль готов заплатить за Бернарду Силву € 70 млн

"Аль-Хиляль" по-прежнему интересуется полузащитником "Манчестер Сити" и сборной Португалии Бернарду Силвой.

Как передает Report со ссылкой на CBS Sports, саудовский клуб проинформировал руководство "горожан", что готов заплатить € 70 млн за 28-летнего футболиста.

Бернарду Силва выступает за "Манчестер Сити" на протяжении шести лет (с 2017 года). В сезоне-2022/2023 на счету португальца 52 матча за "горожан" во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года.

Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.

Ранее сообщалось о желании Силвы перейти в "ПСЖ".

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Версия на азербайджанском языке Səudiyyə klubu portuqaliyalı yarımmüdafiəçi üçün 70 milyon avro ödəməyə hazırdır

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