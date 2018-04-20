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    "Аль-Ахли" уволил Сергея Реброва с поста главного тренера

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Руководство "Аль-Ахли" приняло решение отправить в отставку главного тренера команды Сергея Реброва.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, контракт с 43-летним украинским специалистом нарушен в одностороннем порядке.

    Отметим, что с С.Ребровым летом прошлого года был подписан двухлетний контракт с зарплатой 2,4 млн евро за сезон. На посту наставника клуба из Саудовской Аравии украинского специалиста сменит Фатхи Аль-Джебель. Под руководством Реброва "Аль-Ахли" занял второе место в завершившемся чемпионате страны, лишь на одно очко отстав от "Аль-Хиляля".

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