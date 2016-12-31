Акции европейских футбольных клубов за 2016 год подешевели на 4%

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Общая стоимость акций европейских футбольных клубов снизилась на 4,04%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные бирж.

Футбольные клубы, акции которых продемонстрировали наибольшее падение — португальские «Спортинг» и «Бенфика».

Сильнее всех из торгуемых на бирже футбольных клубов за год подорожали акции французского «Лиона». По данным портала Transfermarkt, летом этого года клуб продал игроков на сумму €27,3 млн, купив игроков на €10,5 млн. В декабре клуб сообщил о продаже 20% доли китайскому инвестфонду IDG Capital Partners за €30 млн. За год акции клуба выросли в цене на 45%. На закрытии последних в этом году торгов стоимость акций клуба составила €2,94 за бумагу.

Заметно выросли акции дортмундской «Боруссии» — клуб завершил сезон на втором месте и продал ряд ведущих игроков: Генриха Мхитаряна в «Манчестер Юнайтед», Илкая Гюндогана в «Манчестер Сити», Матса Хуммельса в «Баварию», а Якуба Блащиковски в Вольфсбург. Клуб заработал на продаже этих игроков €111 млн. На закрытии рынка 30 декабря одна акция оценивалась в €5,26, что на 31% выше показателя годичной давности.

Акции двух из трех торгуемых итальянских клубов за год выросли в цене — котировки римского «Лацио» выросла с €0,51 до €0,58; чемпиона Италии, туринского «Ювентуса» — с €0,26 до €0,3. Бумаги «Ромы» подешевели с €0,49 до €0,58.

Нидерландский «Аякс», занявший в Эредивизи второе место, подорожал на 3%, стоимость его акций составляет €8,75. Бумаги шотландского «Селтика», действующего чемпиона страны, подешевели с 73,5 фунтов стерлингов (€86) до 70 фунтов.

Крупнейший по капитализации футбольный клуб в мире, английский «Манчестер Юнайтед», потерял за год 20% капитализации. На закрытии торговой сессии Нью-Йоркской фондовой биржи 30 декабря стоимость одной акции «манкунианцев» составила $14,25, а объем рыночной капитализации — $2,29 млрд.

В начале года команда из Манчестера демонстрировал невыразительную игру, что также отражалось на котировках клуба. В итоге главный тренер команды Луи ван Гал был уволен, в сезоне 2015/16 «Манчестер Юнайтед» занял пятое место в турнирной таблице, не попав в Лигу Чемпионов.

Приход португальского специалиста и громкие трансферы — Златана Ибрагимовича, Поля Погба и Генриха Мхитаряна — подарили надежду не только болельщикам, но и инвесторам, стоимость акций снова выросла. Однако на котировки клуба вновь повлияли футбольные причины: в данный момент «Манчестер Юнайтед» идет шестым в Английской премьер-лиге. Кроме того, в день референдума о выходе Великобритании из ЕС акции клуба упали на 4% после положительного решения граждан страны.