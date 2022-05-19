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"Айнтрахт" выиграл Лигу Европы

"Айнтрахт" выиграл Лигу Европы Немецкий "Айнтрахт" в серии пенальти обыграл шотландский футбольный клуб "Рейнджерс" и стал победителем Лиги Европы.
Футбол
19 мая 2022 г. 02:18
Айнтрахт выиграл Лигу Европы

Немецкий "Айнтрахт" в серии пенальти обыграл шотландский футбольный клуб "Рейнджерс" и стал победителем Лиги Европы.

Как передает Report, основное и дополнительное время встречи, прошедшей в испанской Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан", завершилось со счетом 1:1. В составе шотландского клуба отличился Джо Арибо (57-я минута), для которого этот гол стал единственным в сезоне Лиги Европы. У немецкой команды мяч забил Рафаэль Борре (69). В серии пенальти футболисты "Айнтрахта" оказались точнее - 5:4.

Впервые победитель Лиги Европы не был определен в основное время два раза подряд. В 2021 году испанский "Вильярреал" в финале обыграл английский "Манчестер Юнайтед" (1:1, 11:10 - по пенальти).

"Айнтрахт" во второй раз в истории стал победителем второго по значимости клубного турнира Европы. В финале Кубка УЕФА 1980 года франкфуртский клуб по сумме двух встреч одержал победу над мёнхенгладбахской "Боруссией" (2:3, 1:0). "Айнтрахт" завоевал право выступить на групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

"Рейнджерс" во второй раз проиграли в финале турнира. В 2008 году команда из Глазго уступила петербургскому "Зениту" со счетом 0:2 в решающем матче Кубка УЕФА. В той встрече принял участие полузащитник Стивен Дэвис, который вышел на замену в игре с "Айнтрахтом" на 74-й минуте.

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