"Айнтрахт" победил "Баварию" в финале Кубка Германии - ВИДЕО

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ «Айнтрахт» обыграл «Баварию» в финальном матче Кубка Германии.

Как сообщает Report, встреча прошла в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилась со счётом 3:1 в пользу «орлов».

Автором первого мяча стал нападающий «Айнтрахта» Анте Ребич, отличившийся на 11-й минуте после передачи полузащитника Кевина-Принса Боатенга. Мюнхенская команда сравняла счёт в начале второго тайма благодаря точному удару форварда Роберта Левандовски. Ребич вновь вывел свою команду вперёд, оформив дубль на 82-й минуте. Точку в матче поставил хавбек Мият Гачинович, забивший мяч в ворота «Баварии» в добавленное время.

Для «Айнтрахта» эта победа в Кубке Германии стала пятой в истории. Ранее клуб из Франкфурта-на-Майне побеждал в 1974, 1975, 1981 и 1988 годах.