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"Айнтрахт" объявил о переходе игрока сборной Дании 

"Айнтрахт" объявил о переходе игрока сборной Дании  Германский клуб "Айнтрахт" арендовал 27-летнего футболиста у "Лидса" до конца сезона 2024/25.
Футбол
19 июля 2024 г. 22:22
Айнтрахт объявил о переходе игрока сборной Дании 

Германский клуб "Айнтрахт" арендовал 27-летнего футболиста у "Лидса" до конца сезона 2024/25.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, соглашение предусматривает опцию выкупа по окончании срока аренды.

Кристенсен стал игроком "Лидса" в 2022 году, он сыграл в 26 матчах АПЛ, забив три гола и сделав одну результативную передачу, а летом прошлого года был отдан в аренду в "Рому". За римлян датчанин провел 31 матч, забил один гол и отдал два ассиста.

На счету Кристенсена 21 матч за сборную Дании, он участвовал в ЧМ-2022 и был в заявке национальной команды на прошедшем чемпионате Европы в Германии.

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Версия на азербайджанском языке Danimarka millisinin üzvü Bundesliqada çıxış edəcək

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