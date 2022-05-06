"Айнтрахт" и "Рейнджерс" сыграют в финале Лиги Европы

Германский футбольный клуб "Айнтрахт" сыграет в финале Лиги Европы против шотландского "Рейнджерс".

Германский футбольный клуб "Айнтрахт" сыграет в финале Лиги Европы против шотландского "Рейнджерс".

Как передает Report, ответные полуфинальные игры с участием этих команд прошли в четверг.

"Айнтрахт" дома со счетом 1:0 обыграл английский "Вест Хэм", первая встреча между командами завершилась со счетом 2:1 в пользу германского клуба.

"Рейнджерс" на своем поле со счетом 3:1 обыграли германский "Лейпциг". В первой встрече шотландская команда уступила со счетом 0:1.

Финал Лиги Европы состоится в испанской Севилье 18 мая. Встреча пройдет на стадионе "Рамон Санчес Писхуан".