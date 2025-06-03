Айхан Аббасов: Серия товарищеских матчей принесет пользу команде

Главный тренер молодежной сборной Азербайджана (U-21) Айхан Аббасов заявил, что серия товарищеских игр принесет пользу команде.

Главный тренер молодежной сборной Азербайджана (U-21) Айхан Аббасов заявил, что серия товарищеских игр принесет пользу команде.

Как сообщает Report, об этом он рассказал корреспонденту издания, командированному в Минск.

"Это наш последний учебно-тренировочный сбор перед официальными матчами. Хотим максимально набрать форму. В сентябре нас ждут сложные игры с Португалией и Болгарией. Поэтому мы и отправились в поездку - важно, чтобы игроки прочувствовали усталость от выездов. Серия контрольных матчей пойдет на пользу. Беларусь - сильный соперник. Завтра нас ждет тяжелый поединок. Хотя встреча контрольная, мы хотим победить", - отметил Аббасов.

Сборная Азербайджана 4 июня проведет товарищеский матч против команды Беларуси. Встреча состоится на стадионе города Барановичи и начнется в 19:00 по местному времени (20:00 по бакинскому). Следующую игру футболисты проведут 8 июня против молодежной сборной Черногории на стадионе имени Мехди Гусейнзаде в Сумгайыте.