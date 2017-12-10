Айхан Аббасов: Мы с "Нефтчи" близкие соперники

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ "Это была интересная игра. Обе команды хотели победить. Из-за травм несколько игроков не смогли принять участие в игре. Однако те, кому я дал шанс проявить себя, с достоинством это сделали. У нас мало времени перед ответной игрой. Я верю в своих футболистов. Их рвение меня радует".

Как передает Report, об этом после матча 1/4 финала кубка Азербайджана по футболу, в котором “Нефтчи” проиграл “Зиря” со счетом 1:0, сказал главный тренер последних Айхан Аббасов.

Молодой специалист ответил на вопросы журналистов:

- Не удивило ли вас то, что "Нефтчи" вышел на сегодняшнюю игру с одним легионером?

- И у нас было 4 легионера. Игроки "Нефтчи" - футболисты национальной сборной страны. По-моему, хотя у них и мало легионеров, состав у них сильный.

- Говорят, что у "Нефтчи" есть синдром "Зиря" …

- Я так не считаю. Для меня это неудивительно. У нас так получается и в играх с "Габала". Мы с "Нефтчи" - близкие соперники. Возможно, из-за этого игра проходит напряженной.

- Тарлан Ахмедов сказал, что все решится в ответной игре …

- Это нормально, ибо если хочешь пройти этот этап, нужно побеждать.

- Собираетесь высылать кого-то из команды? Говорят, что Давид Манга покинет команду…

- У нас есть еще одна игра. Подумаем об этом после ответной игры. А пока у нас нет времени думать об этом.

- По-вашему, счет 1:0 является достаточный, чтобы пройти в следующий этап?

- Сегодня счет мог бы быть и другим. В любом случае, все решится в ответной игре.

- Готов ли ваш план на зиму?

- Да, в ближайшее время об этом будет заявлено официально. Что касается трансферов, мы поговорим об этом с руководством. Возможно, что кто-то из игроков покинет свою команду и мы привлечем его к нам. У нас есть конкретный бюджет. Будем работать на его основе.

- Вы заявили свой протест Вюсалу Искандерову, который не сразу выбил мяч в аут, когда игрок "Нефтчи" Фахмин Мурадбейли лежал на газоне. В чем была причина: - то, что он продолжил игру или ее остановил?

- Тому, что он не выбил мяч. В этом эпизоде игроки "Нефтчи" должны были это сделать. Но они игру продолжили. Затем Вюсал, получив мяч, игру продолжил. В таком эпизоде Искандерли должен был быстро выбить мяч. Это было причинной моей несколько резкой реакции.